Le ministÃ¨re des Affaires culturelles a appelÃ©, jeudi, les citoyens Ã signaler tout dÃ©passement ou tout acte susceptible de porter prÃ©judice Ã lâ€™histoire et Ã la civilisation antiques du pays, notamment par le vol de vestiges archÃ©ologiques.

Cet appel fait suite Ã des informations diffusÃ©es par certains mÃ©dias et rÃ©seaux sociaux relatifs Ã la tentative de certaines personnes qui se sont infiltrÃ©es sur le site archÃ©ologique de la rÃ©gion de Oued El Ksab prÃ¨s de Kerkouane, dans le gouvernorat de Nabeul, afin de s’emparer de vestiges archÃ©ologiques, ce qui a nÃ©cessitÃ© l’intervention du ministÃ¨re et la prise des mesures lÃ©gales nÃ©cessaires.

Les pluies qui sont abattues ces derniers jours et ainsi que les fortes vagues ayant frappÃ© plusieurs cÃ´tes ont mis au jour un certain nombre de vestiges dans les gouvernorats de Nabeul et de Mahdi. Cela a nÃ©cessitÃ© le dÃ©placement sur place d’une Ã©quipe scientifique de l’Institut National du Patrimoine (INP) vers le gouvernorat de Nabeul, et plus prÃ©cisÃ©ment sur le site de Neapolis et ses sites adjacents, afin de procÃ©der Ã une inspection de terrain, Ã la documentation et Ã l’Ã©valuation de l’Ã©tat gÃ©nÃ©ral des lieux.

Ã€ propos de la nature de ces dÃ©couvertes, le chercheur et directeur du DÃ©partement d’archÃ©ologie sous-marine de l’INP, Ahmed Ghadoum a soulignÃ© que “ce genre d’intervention scientifique nÃ©cessite prudence et vÃ©rification, en raison des conditions climatiques exceptionnelles qui persistent sur les cÃ´tes et des vagues qui continuent de dÃ©ferler, ce qui empÃªche de procÃ©der Ã l’examen dans des conditions normales. Le chercheur doit donc faire preuve de prudence et rÃ©itÃ©rer l’inspection des sites dans des conditions normales”.

Selon le communiquÃ© publiÃ© aujourd’hui par le ministÃ¨re, une Ã©quipe de l’Inspection rÃ©gionale du Patrimoine du littoral s’est rendue mardi sur place pour inspecter certains sites archÃ©ologiques de la rÃ©gion de Mahdia, dont le site de “Borj Erras” et de Salakta, afin de prendre les mesures et dispositions nÃ©cessaires Ã ce sujet.