Le Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Mohamed Ben Ayed, a reçu mercredi l’Ambassadrice et Déléguée Ministérielle Française à la Méditerranée, Nadia HAI.

L’entretien a été l’occasion de passer en revue les résultats de la deuxième édition du Forum Méditerranéen sur l’Intelligence Artificielle, tenue en Tunisie les 20 et 21 novembre 2025.

Les deux parties sont convenues de l’importance de traduire les recommandations de cette rencontre d’envergure en axes de travail concrets, notamment en perspective de la prochaine édition qui devrait se tenir au cours de cette année en France, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Dans ce cadre, la responsable française a estimé que la réussite de la Tunisie dans l’organisation de cet événement illustre la qualité de son savoir-faire et de ses compétences, reconnues aux niveaux régional et international.

Pour sa part, le Secrétaire d’État a souligné l’importance que la Tunisie accorde à l’impulsion de la coopération méditerranéenne fondé sur une approche globale et réaliste, afin de répondre aux exigences actuelles et aux défis communs, au premier rang desquels figure la question migratoire dans ses dimensions humanitaires et de développement.

Il a souligné la nécessité de renforcer les échanges scientifiques et académiques entre les pays de la région, insistant sur la promotion de l’économie bleue, au regard des opportunités environnementales et économiques prometteuses qu’elle offre au bénéfice des peuples du bassin méditerranéen.

L’entrevue s’est déroulée en présence de l’Ambassadrice de France en Tunisie Anne Guéguen.