La sélection nigériane de handball messieurs a signé une entrée en matière réussie à la CAN-2026, en battant l’Algérie (25-23), mercredi à Kigali, lors de la première journée du groupe A de la 27ᵉ édition du Championnat d’Afrique des nations.

Dans une rencontre disputée, le Nigeria a su faire la différence pour s’imposer de deux buts face à une équipe algérienne accrocheuse. Ce succès permet aux Nigérians de prendre une option importante dès l’ouverture de la phase de groupes.

Le groupe A lancé à Kigali

Cette rencontre inaugurale du groupe A a donné le coup d’envoi de la compétition pour les deux sélections. Dans l’autre match de la poule, le Rwanda, pays hôte, doit affronter la Zambie à partir de 19h00 (heure tunisienne).

Le groupe A comprend ainsi le Nigeria, l’Algérie, le Rwanda et la Zambie, avec deux billets qualificatifs à décrocher pour le tour principal.

Une phase de groupes à fort enjeu

La CAN-2026 réunit seize sélections réparties en quatre groupes de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe accèdent au tour principal, composé de deux poules de quatre.

Le groupe B est formé de l’Égypte, de l’Angola, du Gabon et de l’Ouganda. Le groupe C réunit la Tunisie, la Guinée, le Cameroun et le Kenya. Le groupe D comprend le Cap-Vert, le Maroc, le Congo et le Bénin.

Des places pour le Mondial 2027 en jeu

Au-delà du titre continental, cette édition de la CAN revêt une importance particulière. La compétition offrira des tickets qualificatifs pour le Championnat du monde 2027, prévu en Allemagne.

Après cette victoire inaugurale, le Nigeria se place favorablement dans la course à la qualification, tandis que l’Algérie devra réagir lors de ses prochaines sorties pour rester en lice.