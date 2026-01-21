La 7ᵉ journée de la Ligue des Champions se dispute cette semaine et propose une affiche importante pour le FC Barcelone, en déplacement sur la pelouse du Slavia Prague, à quelques jours de la fin de la phase de ligue.

Les Catalans abordent cette rencontre avec l’objectif clair de rester dans la course au Top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Après un revers lourd face à Chelsea fin novembre (0-3), le Barça a su réagir en s’imposant contre l’Eintracht Francfort (2-1), retrouvant ainsi de la confiance dans cette compétition. Les hommes de Xavi savent toutefois qu’ils devront enchaîner deux victoires lors des dernières journées, tout en restant attentifs aux résultats de leurs concurrents directs.

Face à eux, le Slavia Prague tentera de faire respecter la hiérarchie à domicile et de créer la surprise devant son public, dans une rencontre qui s’annonce disputée.

Lieu du match

Ville : Prague

Stade : Fortuna Arena

Capacité : 19 370 places

Date et horaire

Date : mercredi 21 janvier

Coup d’envoi : 21h00

Diffusion TV

Chaîne : Canal+ Foot

Heure de diffusion : 21h00