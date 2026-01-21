L’Olympique de Marseille s’apprête à disputer un rendez-vous décisif face à Liverpool, ce mercredi, dans le cadre de la 7ᵉ journée de la phase de championnat de l’UEFA Champions League.

Après six journées, l’OM occupe la 16ᵉ place du classement avec 9 points, grâce à trois victoires pour trois défaites. Une position qui place provisoirement les Phocéens en zone de barrages. Après un début de parcours hésitant, les hommes de Roberto De Zerbi ont redressé la barre en enchaînant deux succès consécutifs contre Newcastle (2-1) et l’Union Saint-Gilloise (3-2). En Ligue 1, Marseille se montre également performant, pointant à la 3ᵉ place et restant sur une large victoire à Angers (5-2).

En face, Liverpool se présente avec un statut prestigieux et une dynamique retrouvée. Six fois sacré en Ligue des Champions, le club anglais occupe actuellement la 9ᵉ place avec 12 points, à une longueur seulement du top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Après un début de saison européen compliqué, l’équipe dirigée par Arne Slot a remporté trois de ses quatre derniers matchs continentaux, dont une victoire marquante sur la pelouse de l’Inter Milan (1-0) début décembre.

Diffusion TV et horaire

La rencontre Marseille – Liverpool se disputera ce mercredi 21 janvier au stade Orange Vélodrome. Le coup d’envoi sera donné à 21h (heure française). Le match sera diffusé en direct sur CANAL+