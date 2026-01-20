Le ministre de la santé Mustafa Ferjani, a présidé, hier lundi au siège du ministère, une réunion consacrée au suivi d’avancement du projet “réseau méditerranéen pour une seule santé “, en présence du directeur général de la santé et avec la participation à distance du directeur général de l’Institut de Teramo en Italie, Nicola D’Alterio.

La réunion a porté, selon un communiqué du ministère de la santé, sur le renforcement de la coopération en matière de lutte contre la résistance aux antibiotiques dans le cadre de l’approche “une seule santé”, l’examen des perspectives d’utilisation des bactériophages comme solution thérapeutique innovante contre les infections bactériennes résistantes, à travers la recherche et le développement des capacités.

Au cours de cette réunion, les participants ont passé en revue l’état de d’avancement de la mise en place de la plateforme bio-informatique pour l’analyse des données de santé multi-ressources et la plateforme intégrée de recensement en vue de renforcer le dépistage et la riposte aux risques sanitaires liés à la santé humaine, animale et environnementale.

A cette occasion, le ministre de la santé a souligné la nécessité d’accélérer le rythme d’exécution et de pallier les difficultés techniques et organisationnelles, outre la coordination entre tous les intervenants afin d’atteindre les objectifs de ce projet dans les délais impartis.

Le ministère a souligné son engagement à poursuivre cette démarche en partenariat avec les parties nationales et internationales, afin de consolider la sécurité sanitaire et la souveraineté du secteur de la santé.

Il convient de rappeler que le projet “réseau méditerranéen pour une seule santé” a pour objectif d’améliorer la capacité de riposte aux urgences sanitaires à travers une approche intégrée de l’approche “une seule santé” qui prend en compte les liens étroits entre la santé humaine, animale et environnementale.