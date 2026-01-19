La FIFA a dévoilé, lundi, la liste complète des pays hôtes ainsi que la composition des groupes des FIFA Series 2026. Cette annonce marque une étape importante dans le déploiement de cette compétition destinée aux équipes nationales masculines et féminines.

Un format élargi à 48 sélections

À la suite de l’élargissement du format annoncé en novembre 2025, les FIFA Series 2026 réuniront 48 sélections, réparties en 12 groupes de quatre équipes. Les rencontres se dérouleront durant les fenêtres internationales de mars et d’avril.

Avec 48 équipes engagées, soit environ 25 % des 211 associations membres de la FIFA, la compétition mobilisera près d’un quart de la communauté mondiale du football, selon l’instance internationale.

Onze pays hôtes pour douze groupes

Les matches des 12 groupes seront accueillis par onze associations membres de la FIFA, dont deux groupes organisés au Rwanda. L’édition 2026 comptera neuf groupes masculins et trois groupes féminins. Les six confédérations de la FIFA y seront représentées, confirmant la dimension mondiale de cette initiative.

Les rencontres des groupes masculins auront lieu en Azerbaïdjan, en Australie, en Indonésie, au Kazakhstan, en Nouvelle-Zélande, en Ouzbékistan, à Porto Rico et au Rwanda. Les groupes féminins seront disputés au Brésil, en Côte d’Ivoire et en Thaïlande.

Une portée sportive affirmée

Parmi les équipes engagées figurent cinq sélections masculines déjà qualifiées pour la Coupe du Monde 2026 : l’Australie, le Cap-Vert, Curaçao, la Nouvelle-Zélande et l’Ouzbékistan. Cette participation souligne la portée sportive des FIFA Series 2026, en complément de leur vocation de développement.

Un outil au service du football mondial

La FIFA précise que cette compétition s’inscrit dans le cadre des Objectifs stratégiques 2023-2027 pour un football mondial. Les FIFA Series offrent aux équipes nationales l’opportunité d’affronter des sélections d’autres confédérations sans alourdir le calendrier international. Elles visent également à contribuer au développement technique, au renforcement organisationnel et aux échanges à l’échelle mondiale.

Groupes masculins

Australie (AFC) : Australie (pays hôte), Cameroun, RP Chine, Curaçao

Azerbaïdjan (UEFA) : Azerbaïdjan (pays hôte), Oman, Sierra Leone, Sainte-Lucie

Indonésie (AFC) : Bulgarie, Indonésie (pays hôte), Îles Salomon, Saint-Kitts-et-Nevis

Kazakhstan (UEFA) : Comores, Kazakhstan (pays hôte), Koweït, Namibie

Nouvelle-Zélande (OFC) : Cap-Vert, Chili, Finlande, Nouvelle-Zélande (pays hôte)

Porto Rico (Concacaf) : Samoa américaines, Guam, Porto Rico (pays hôte), Îles Vierges américaines

Rwanda (CAF) – Groupe A : Estonie, Grenade, Kenya, Rwanda (pays hôte)

Rwanda (CAF) – Groupe B : Aruba, Liechtenstein, Macao, Tanzanie

Ouzbékistan (AFC) : Gabon, Trinité-et-Tobago, Ouzbékistan (pays hôte), Venezuela

Groupes féminins

Brésil (CONMEBOL) : Brésil (pays hôte), Canada, République de Corée, Zambie

Côte d’Ivoire (CAF) : Côte d’Ivoire (pays hôte), Mauritanie, Pakistan, Turks-et-Caicos

Thaïlande (AFC) : RD Congo, Népal, Équipe de l’OFC, Thaïlande (pays hôte) [cohérence à vérifier : parenthèse finale superflue]