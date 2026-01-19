Des projets de modernisation de l’infrastructure routière dans différentes délégations de Siliana sont programmés, dans le cadre du plan de développement régional 2026-2030.

Le directeur régional de l’équipement, Mehdi Ouni, a indiqué à l’Agence TAP que ces projets concernent la réhabilitation de la route régionale N77, la route régionale N85 reliant Errouhia (Siliana) et Thala et la route locale N661 reliant Errouhia et la localité Jmilet (25 km).

D’autres chantiers sont en phase d’appel d’offres, dont l’aménagement de la route régionale N29 reliant Bouarada et Borj Boukhris-Henchir Erromen (20 km), la route régionale N171 reliant Bargou et Sousse (17 km), la route régionale N174 reliant Gaâfour et Bargou (40 km) et la route locale reliant Siliana et Bourouis (25 km).