L’US Monastirienne a signé une victoire de prestige, lundi, en s’imposant face à l’Espérance Sportive de Tunis, leader du championnat, sur le score de 2 buts à 1, lors du match avancé de la 17e journée de la Ligue 1 professionnelle, disputé au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir.

Les “Sang et Or” ont ouvert la marque très tôt par Jacques Diarra (10e), mais les Usémistes ont rapidement réagi en égalisant à la 27e minute grâce à une tête de Fakhreddine Ben Youssef. Au retour des vestiaires, Youssef Abdelli a offert la victoire aux locaux en inscrivant le but décisif dès la 47e minute.

Grâce à ce succès, l’US Monastirienne totalise désormais 30 points et réintègre provisoirement le top 4 du classement. De son côté, l’Espérance de Tunis concède sa deuxième défaite de la saison et voit son avance menacée, alors que son dauphin, le Club Africain, se déplacera jeudi à Radès pour affronter l’Étoile du Sahel.

Résultats

Lundi 19 janvier – Monastir

US Monastirienne : 2

Fakhreddine Ben Youssef (27), Youssef Abdelli (47)

Espérance ST : 1

Jacques Diarra (10)

Mardi 20 janvier – Kairouan

JS Kairouan – Stade Tunisien

Mercredi 21 janvier

Au Zouiten : JS Omrane – CS Sfaxien

Au Taïeb Mhiri (Sfax) : CS Sfaxien – CA Bizertin

À Gabès : AS Gabès – Olympique de Béja

Jeudi 22 janvier

Au stade Hammadi Agrebi (Radès) : Club Africain – Étoile du Sahel

À Métlaoui : ES Métlaoui – AS Soliman

À Ben Guerdane : US Ben Guerdane – AS Marsa

Classement provisoire

Espérance ST – 37 pts (17 mj)

Club Africain – 34 pts (16 mj)

Stade Tunisien – 31 pts (16 mj)

US Monastirienne – 30 pts (17 mj)

CS Sfaxien – 29 pts (16 mj)

ES Zarzis – 24 pts (16 mj)

ES Métlaoui – 24 pts (16 mj)

Étoile du Sahel – 22 pts (16 mj)

AS Marsa – 19 pts (16 mj)

US Ben Guerdane – 19 pts (16 mj)

CA Bizertin – 17 pts (16 mj)

JS Omrane – 16 pts (16 mj)

JS Kairouan – 14 pts (16 mj)

AS Soliman – 12 pts (16 mj)

Olympique de Béja – 12 pts (16 mj)

AS Gabès – 9 pts (16 mj)