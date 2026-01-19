La Confédération Africaine de Football (CAF) a dénoncé, lundi, le comportement inacceptable de certains joueurs et officiels lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) opposant le Maroc au Sénégal, dimanche à Rabat.

Une réaction officielle de la CAF

Dans un communiqué publié sur son site officiel (CAFONLINE), l’instance continentale a fermement condamné « tout comportement inapproprié » survenant pendant les rencontres, en particulier ceux visant l’équipe arbitrale ou les organisateurs de la compétition.

La CAF a indiqué qu’elle examinait l’ensemble des images de la finale et qu’elle saisirait les instances compétentes pour prendre les mesures appropriées à l’encontre des personnes reconnues coupables.

Un contexte de tension en finale

La finale de la CAN-2025, remportée par le Sénégal (1-0 après prolongations), avait été marquée par une rencontre très disputée entre le pays hôte et les Lions de la Teranga. L’instance africaine rappelle l’importance du respect des règles et de l’éthique sportive, même dans des matches de haute intensité.

Des sanctions à venir

La CAF n’a pas encore précisé la nature exacte des sanctions, mais son communiqué souligne sa détermination à maintenir l’ordre et la discipline sur et en dehors du terrain. Les décisions seront annoncées après analyse complète des comportements observés.