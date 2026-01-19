Le Palais des congrès à Tunis abrite, le mardi 20 janvier 2026, la première édition du « One Business Forum », un événement d’envergure consacré à la promotion de l’initiative privée.

Cette rencontre réunira plus de 500 participants issus des milieux économiques, dont des chefs d’entreprises, des promoteurs de PME, des fondateurs de start-up et des acteurs de l’écosystème entrepreneurial, venus de l’ensemble des régions du pays ainsi que de plusieurs États arabes, africains et européens.

Selon un communiqué publié dimanche soir par l’Organisation nationale des entrepreneurs, le Forum connaîtra la participation de délégations algérienne et libyenne, comprenant des hommes d’affaires, des chefs d’entreprises et des représentants d’institutions économiques et de structures d’appui, ainsi que des responsables d’organismes publics et des investisseurs étrangers.

Cette première édition du Forum vise, selon les organisateurs, à dynamiser l’investissement, à favoriser l’émergence de partenariats directs entre les PME et les start-up tunisiennes et leurs homologues étrangers, à consolider l’économie numérique et à consacrer le rôle du secteur privé en tant que levier central du développement économique.

La manifestation se déroulera sous l’égide du ministère de l’Économie et de la Planification, en présence de la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, et en partenariat avec la Commission économique et sociale des Nations unies, précise la même source.