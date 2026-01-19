La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) a livré, depuis sa première édition en 1957, un palmarès riche et marqué par l’alternance des puissances du football africain. De l’Égypte, nation la plus titrée, aux sacres plus récents du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, la compétition a accompagné l’évolution du football continental sur près de sept décennies.

Les débuts de la CAN et les premières dynasties

La CAN débute en 1957 au Soudan, avec un premier sacre de l’Égypte, qui confirme sa domination dès 1959, à domicile. L’Éthiopie remporte son unique titre en 1962, avant l’émergence du Ghana, vainqueur en 1963 et 1965. La fin des années 1960 voit le sacre de la République démocratique du Congo (alors Zaïre) en 1968, suivi de celui du Soudan en 1970.

Années 1970 et 1980 : diversité des vainqueurs

Les années 1970 confirment la diversité des lauréats. Le Congo s’impose en 1972, le Zaïre en 1974, le Maroc en 1976, puis le Ghana en 1978. Le Nigeria décroche son premier titre en 1980, avant une nouvelle victoire ghanéenne en 1982. Le Cameroun s’invite ensuite au sommet en 1984 et 1988, entre deux sacres égyptiens en 1986.

Les années 1990 : confirmations et nouveaux venus

L’Algérie remporte son premier titre en 1990, suivie par la Côte d’Ivoire en 1992 et le Nigeria en 1994. L’Afrique du Sud s’impose en 1996, tandis que l’Égypte renforce son statut avec un nouveau titre en 1998. Le Cameroun enchaîne en 2000 et 2002, confirmant sa régularité au plus haut niveau.

Des années 2000 dominées par l’Égypte

La période 2004–2010 est marquée par l’hégémonie égyptienne. Après le sacre de la Tunisie en 2004, l’Égypte remporte les éditions 2006, 2008 et 2010, établissant une domination rare dans l’histoire de la compétition.

De 2012 à 2025 : une CAN plus ouverte

La Zambie crée la surprise en 2012, suivie par le Nigeria en 2013. La Côte d’Ivoire s’impose en 2015 et 2023, tandis que le Cameroun remporte les éditions 2017. L’Algérie est sacrée en 2019, avant le premier titre du Sénégal en 2021, puis son deuxième sacre en 2025 au Maroc.