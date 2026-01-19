Le Sénégal a remporté, dimanche soir, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) pour la deuxième fois de son histoire. Les Lions de la Teranga se sont imposés face au Maroc (1-0), après prolongations, en finale disputée au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Une finale fermée et très disputée

Vainqueur de l’édition 2021, le Sénégal ajoute une deuxième étoile à son palmarès au terme d’une rencontre très tendue face au pays hôte. Pour cette affiche inédite en phase finale de la CAN, Walid Regragui a reconduit le même Onze de départ. De son côté, Pape Thiaw a procédé à plusieurs ajustements afin de compenser les absences de Kalidou Koulibaly, Habib Diarra et Krépin Diatta, forfaits.

Après une courte phase d’observation, le Sénégal se procure la première occasion franche. Sur un corner venu de la gauche, Pape Gueye place une tête à bout portant, mais Yassine Bounou s’interpose avec autorité. Le Maroc réagit rapidement par Ezzalzouli, dont le centre fuyant n’est pas exploité.

Un combat tactique au milieu

La rencontre s’installe ensuite dans un duel tactique serré. Le Sénégal affiche un léger avantage en possession de balle (57 % jusqu’à la 25e minute), sans parvenir à déséquilibrer un bloc marocain bien en place. À la 38e minute, une transition rapide permet à Ndiaye de se présenter face à Bounou, mais le portier marocain détourne le tir du pied.

Avant la pause, Aguerd manque de peu l’ouverture du score sur un centre précis d’Ezzalzouli. Les deux équipes rentrent aux vestiaires dos à dos, sans but.

Des occasions manquées et un tournant manqué

Au retour des vestiaires, les Lions de l’Atlas affichent davantage d’intentions offensives. El Kaabi se procure une occasion nette à la 58e minute, mais sa frappe frôle le poteau. À la 67e minute, Neil El Aynaoui se blesse à l’arcade lors d’un duel aérien, avant de reprendre sa place après intervention du staff médical.

À la 90e minute, Ndiaye tente sa chance pour le Sénégal, mais Bounou reste vigilant. Dans le temps additionnel, le Maroc obtient un pénalty. Brahim Diaz manque cependant sa tentative de panenka.

Guye libère le Sénégal en prolongations

Lors des prolongations, le Sénégal finit par faire la différence. Alassane Guye inscrit l’unique but de la finale d’un tir puissant du pied gauche, offrant ainsi le sacre continental aux Lions de la Teranga.