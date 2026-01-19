L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII) lance la 4ᵉ édition du Concours national de l’invention.

Cette initiative s’inscrit dans la mission de l’APII visant à stimuler l’innovation et à soutenir le développement industriel, en mettant en valeur les inventions à fort potentiel de commercialisation et en rapprochant la recherche scientifique du tissu industriel.

Le concours entend également, encourager des projets innovants à impact économique, social et environnemental.

Deux catégories sont ouvertes à la participation : les inventeurs indépendants et les inventeurs institutionnels, incluant les centres de recherche, les entreprises ainsi que les établissements publics ou privés.

Des prix financiers seront attribués aux meilleures inventions, d’un montant de 10 000 dinars, 7 000 dinars et 5 000 dinars. Un prix spécial “Green” de 3 000 dinars récompensera une innovation respectueuse de l’environnement.

L’APII invite inventeurs, chercheurs, étudiants et entreprises à prendre part à cette nouvelle édition et à contribuer à la dynamique de l’innovation en Tunisie.