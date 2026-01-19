Les cellules territoriales de vulgarisation agricole à Moknine et à Bembla, (gouvernorat de Monastir), ont organisé, au cours du mois de janvier, une série d’activités de formation et de sensibilisation, sous la supervision du service de vulgarisation et de promotion de la production agricole.

Dans ce cadre, une journée d’information locale a été organisée à la Maison de l’Agriculteur à Moknine autour des incitations de l’État dans le secteur agricole et du prêt saisonnier destiné au soutien du secteur oléicole, au profit d’environ 50 agriculteurs.

Cette rencontre a permis d’aborder les avantages financiers et fiscaux accordés aux petits agriculteurs, ainsi que les mécanismes des crédits saisonniers destinés au financement des opérations de récolte, de transport, de transformation, de fertilisation, du travail du sol et des traitements phytosanitaires, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de l’huile d’olive et à la maîtrise de ses coûts.

Par ailleurs, une journée de terrain a été organisée dans la zone irriguée n°2 de Bembla, dédiée à la gestion intégrée des ravageurs dans la culture de la pomme de terre, en présence de 11 agriculteurs et 4 techniciens. Le paquet technique intégré a été présenté, avec un focus sur la prévention du mildiou, et des dépliants techniques ont été distribués.

Parallèlement, une autre journée de formation a eu lieu sur la parcelle pilote d’Amiret El Hajjaj (Moknine), en coordination avec le service de protection des végétaux du CRDA.

Elle a réuni 18 producteurs et 5 techniciens. Les participants ont été sensibilisés aux bonnes pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs, aux mesures préventives, ainsi qu’aux principes d’utilisation de la protection chimique en cas de besoin.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du soutien au développement agricole, de la modernisation des pratiques et de l’encouragement des investissements en faveur des petits agriculteurs.