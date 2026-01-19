Le gouverneur de Tataouine, Amir El Gabsi, a effectué une visite d’inspection à El Borma consacré au suivi de certains projets à caractère industriel et agricole.

Selon un communiqué publié par le gouvernorat, la visite a porté sur la mise en œuvre du projet de développement et d’exploration du champ pétrolier d’El Borma, installé par la société italo-tunisienne d’exploitation pétrolière (SITEP), outre l’inspection de la raffinerie du site.

Le projet de développement et d’exploration du champ pétrolier d’El Borma prévoit le forage de 10 nouveaux puits de pétrole et gaz, d’ici 2030.

Outre sa visite à la station de dessalement d’eau dotée de technologies de pointe permettant d’atteindre un taux de salinité de près de 0,5 gramme par litre, El Gabsi s’est rendu à l’oasis Henchir El Borma (40 ha) qui comprend 4500 palmiers dattiers (deglet nour).