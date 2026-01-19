Lear Corporation, leader mondial des technologies automobiles dédiées aux sièges et aux systèmes électroniques, a inauguré sa nouvelle unité industrielle consacrée aux “Thermal Comfort Systems” (Systèmes de confort thermique) à Menzel Bourguiba, selon le site de FIPA (Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur).

Ces technologies innovantes intègrent le chauffage, la ventilation et le refroidissement actif des sièges, ainsi que le soutien lombaire, la fonction massage, le chauffage du volant et la détection de présence.

Il s’agit d’un investissement de l’ordre de 100 Millions de dinars pour la composante construction uniquement, sur un site de 32 000m2 couverts, à la pointe de la technologie plaçant la sécurité et le respect de l’environnement au cœur de sa conception, avec 4500 emplois directs créés à maturité, selon la FIPA.

Avec 255 sites dans 37 pays pour plus de 173 700 employés, Lear corporation est un leader mondial dans son secteur d’activités, a souligné l’Agence.