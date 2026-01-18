Le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en s’imposant 1-0 face au Maroc, dimanche 18 janvier à Rabat. La finale s’est jouée au stade Prince Moulay Abdellah, au terme d’un match disputé et conclu en prolongation. Le tournoi s’est déroulé du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 sur le sol marocain.

Une finale très attendue à Rabat

La rencontre opposait le Sénégal au Maroc, deux sélections annoncées comme favorites après un parcours maîtrisé. La finale s’est tenue au stade Prince Moulay Abdellah, dont la capacité est annoncée à 69 500 places. Le coup d’envoi a été donné à 20h, heure locale, équivalente au fuseau Africa/Tunis en janvier.

Un succès sénégalais en prolongation

Le Sénégal s’est imposé sur le score de 1-0 après prolongation, selon plusieurs comptes rendus publiés après la rencontre. L’unique but du match a été inscrit par Pape Gueye. Cette victoire permet aux Lions de la Teranga de décrocher leur deuxième titre continental, d’après les récits diffusés à l’issue de la finale.

La rencontre a été marquée par un penalty manqué par Brahim Diaz, qui aurait pu permettre au Maroc de prendre l’avantage. Des scènes de tension ont également été observées durant le temps additionnel, certains joueurs regagnant les vestiaires avant la fin effective de la rencontre.

Un contexte organisationnel sous tension

À la veille de la finale, la Confédération africaine de football avait présenté l’affiche comme un rendez-vous majeur du football africain. Toutefois, des éléments de tension organisationnelle ont été signalés. La fédération sénégalaise a notamment fait état de plaintes concernant l’accueil à Rabat, évoquant des questions liées à la sécurité, à l’hébergement et aux conditions d’entraînement.

Une large diffusion médiatique

Sur le plan de la diffusion, plusieurs médias ont indiqué que la finale était retransmise sur beIN Sports, détenteur des droits de la compétition, avec une codiffusion en clair annoncée sur M6. La finale restera marquée par son intensité sportive et émotionnelle, avec un Sénégal sacré sur le terrain du pays organisateur et un Maroc battu à domicile.