L’Eintracht Francfort a annoncé, dimanche, le limogeage de son entraîneur Dino Toppmöller en raison de mauvais résultats sportifs. Cette décision intervient alors que le club a reculé à la septième place du championnat d’Allemagne, compromettant ses chances de qualification pour les barrages de la Ligue des champions.

Une dynamique sportive défavorable

Après plusieurs semaines marquées par une série négative, les dirigeants de l’Eintracht ont tranché. Septième de Bundesliga, Francfort accuse désormais cinq points de retard sur le quatrième, le RB Leipzig, dernière place qualificative pour les barrages de la Ligue des champions. L’écart avec le leader, le Bayern Munich, s’élève à 23 points.

Cette situation en championnat s’inscrit dans un contexte plus large de performances jugées insuffisantes par la direction du club, tant sur la scène nationale qu’européenne.

Des difficultés également en Ligue des champions

En Ligue des champions, les Aigles connaissent également une campagne compliquée. À l’issue de six rencontres disputées lors de la phase de ligue, Francfort occupe la 30e place du classement, avec un seul succès au compteur. Ce bilan place le club loin des positions qualificatives et renforce le constat d’un recul sportif global.

Une défense en grande difficulté

Parmi les principaux facteurs expliquant ces résultats figure le rendement défensif. L’Eintracht possède l’une des défenses les plus perméables du championnat allemand, avec 39 buts encaissés depuis le début de la saison. Toutes compétitions confondues, le club n’a remporté qu’un seul de ses neuf derniers matches, une série qui a pesé lourd dans la décision de mettre fin au mandat de Dino Toppmöller.

Cette fragilité intervient dans un contexte marqué par le départ de l’attaquant Hugo Ekitiké, transféré à Liverpool la saison dernière, même si aucun lien direct n’est établi dans la communication du club.

Un bilan contrasté pour Toppmöller

Nommé en 2023 pour succéder à Oliver Glasner, Dino Toppmöller avait pourtant connu un exercice précédent réussi. Sous sa direction, l’Eintracht Francfort avait terminé à la troisième place de Bundesliga lors de la dernière saison, validant alors une qualification directe pour la Ligue des champions.

Malgré ce précédent encourageant, la dégradation des résultats lors de la saison en cours a conduit la direction à changer de cap à mi-parcours.

Un intérim assuré en interne

Dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur principal, le club a confié l’intérim aux entraîneurs des équipes de jeunes, Dennis Schmitt et Alexander Meier. Ils auront pour mission de redresser la situation sportive et de maintenir Francfort dans la course aux places européennes.