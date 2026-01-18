La sélection tunisienne de handball (messieurs) s’est envolée, dimanche, pour Kigali afin de participer à la Coupe d’Afrique des Nations 2026, prévue du 21 au 31 janvier au Rwanda. Le sept national abordera cette compétition avec le statut d’équipe la plus titrée du continent.

Un groupe C relevé au premier tour

Engagée dans le groupe C, la Tunisie sera opposée à la Guinée, au Cameroun et au Kenya lors du premier tour. Les Tunisiens entameront leur parcours face au Cameroun mercredi à 14h00, avant d’affronter la Guinée jeudi à 18h00, puis le Kenya samedi à 16h00.

Ces trois rencontres constitueront un premier test pour le sept national dans une phase de groupes où chaque point comptera pour la qualification aux tours suivants.

Une référence du handball africain

Avec dix titres continentaux, la Tunisie demeure la sélection la plus couronnée d’Afrique. Ses sacres ont été obtenus lors des éditions de 1974 en Tunisie, 1976 en Algérie, 1979 au Congo, 1994 en Tunisie, 1998 en Afrique du Sud, 2002 au Maroc, 2006 en Tunisie, 2010 en Égypte et 2018 au Gabon [cohérence à vérifier : dix titres annoncés mais neuf éditions listées].

Lors de la dernière CAN organisée en 2024 en Égypte, la sélection tunisienne s’est contentée de la troisième place.

Une liste mêlant expérience et expatriés

Le staff technique a retenu un groupe composé de joueurs évoluant en Tunisie et à l’étranger. Au poste de gardien, figurent Yassine Belgaied (Trembley/FRA), Fraj Ben Tekaya (BM Huesca, ESP) et Mehdi Harbaoui (Dunkerque, France).

Les demi-centres sélectionnés sont Bilel Abdelli (Espérance Sportive de Tunis), Alaa Mustapha (Club Africain) et Rayane Zeriat (Al Qadissiya, KOW).

Au poste de pivot, la Tunisie s’appuiera sur Islem Jebali (Espérance Sportive de Tunis), Farès El Ghoul (Caen, FRA) et Aziz Ben Hammouda (AS Hammamet).

Les arrières droits convoqués sont Wael Chatti (US Ivry, FRA), Yassine Ben Salem (Caen, FRA) et Anouar Ben Abdallah (Al-Kazima, KOW). Les arrières gauches retenus sont Mohamed Ridha Frad (Al-Kazma, KOW), Rami Fkih (Al Wakrah, QAT), Koussay Ben Fraj (Chartres, FRA) et Mohamed Aziz Aydi (Club Africain).

Sur les ailes, Mouhib Kallel (Club Africain) évoluera à droite, tandis que Ghassène Toumi (Espérance Sportive de Tunis) occupera le flanc gauche.