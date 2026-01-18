La 22e journée du Championnat d’Angleterre a été riche en rebondissements, marquée par la victoire de Manchester United face à Manchester City (2-0), samedi. Les Red Devils prennent ainsi un avantage psychologique dans le derby mancunien.

Sunderland a remporté un succès important contre Crystal Palace (2-1), tandis que Liverpool n’a pu faire mieux qu’un match nul contre Burnley (1-1). Leeds United a battu Fulham (1-0), et Chelsea a dominé Brentford (2-0). Tottenham a été surpris par West Ham (1-2), et Nottingham Forest et Arsenal se sont neutralisés (0-0).

Dimanche et lundi : matches à venir

Deux rencontres sont programmées dimanche : Wolverhampton – Newcastle à 15h00 et Aston Villa – Everton à 17h30. Brighton – Bournemouth se jouera lundi à 21h00.

Classement provisoire

Arsenal conserve la première place avec 50 points après 22 journées, suivi par Manchester City (43 pts) et Aston Villa (43 pts mais un match en moins). Liverpool est 4e avec 36 points, tandis que Manchester United se rapproche du top 4 avec 35 points. Chelsea et Brentford suivent avec respectivement 34 et 33 points.

En bas de tableau, West Ham (17 pts), Burnley (14 pts) et Wolverhampton (7 pts) occupent les trois dernières places. Nottingham Forest est 17e avec 22 points.