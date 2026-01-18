“Au clair de la lune”, le rendez-vous artistique phare de Dar Sebastian à Hammamet pour le mois de Ramadan revient cette année pour se tenir du 2 au 8 mars 2026, dans l’écrin du Centre culturel international de Hammamet (CCIH). Un appel à participation est ouvert aux artistes et porteurs de projets jusqu’au 10 février 2026, en vue de composer la programmation de cette nouvelle édition.

L’édition 2026 propose une programmation s’inspirant de la mémoire musicale tunisienne à travers des lectures contemporaines, des projets explorant la voix comme vecteur de sens et de spiritualité, ainsi que des expériences narratives et performatives issues de la mémoire orale.

La manifestation encourage également des démarches à dimension recherche ou expérimentale et met l’accent sur de nouvelles lectures du patrimoine, dans l’arrangement comme dans la composition, en faisant du piano l’instrument central. Les créateurs sont invités à proposer des projets s’inscrivant dans les maqâms et les modes tunisiens authentiques, en harmonie avec la singularité du lieu et en s’inspirant de la mémoire musicale tunisienne dans ses dimensions esthétique et historique.

Dar Sebastian n’est pas simplement un lieu d’accueil, mais un espace chargé de mémoire, d’art et de création, dont l’histoire et l’architecture participent pleinement à l’expérience artistique.

Dans ce sens, chaque proposition est appelée à offrir une expérience façonnée par l’interaction entre le lieu, l’œuvre et le public, conférant à la manifestation sa singularité et offrant dans l’atmosphère du mois de Ramadan un cadre propice à la rencontre entre création et mémoire.

La question centrale de cette édition interroge la manière dont la mémoire, qu’elle soit musicale, narrative ou performative, peut se transformer en matière vivante de création contemporaine, non comme un héritage figé ou un objet de nostalgie, mais comme une énergie ouverte à la réécriture, à l’interprétation et à l’expérimentation dans le présent.

Lancée en 2019 avec une programmation mêlant tarab, malouf, musiques soufies, latines et autres expressions sonores, la manifestation “Au clair de la lune” confirme, dans son édition 2026, sa vocation à accueillir des projets artistiques capables de dialoguer avec le patrimoine musical tunisien et de le restituer à travers des propositions contemporaines, en résonance avec la singularité du lieu et en synergie avec la dimension spirituelle du mois de Ramadan.