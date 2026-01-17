La pièce tunisienne “Les Fugueuses”, texte, scénographie et mise en scène de Wafa Tabboubi, produite par le Théâtre National Tunisien, et présentée le mercredi 14 janvier 2026 dans le cadre de la compétition officielle du Festival du Théâtre Arabe, a remporté le Prix Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi de la meilleure œuvre théâtrale arabe. Ce grand prix lui a été attribué pour sa valeur artistique et intellectuelle, ainsi que de ses qualités esthétiques de mise en scène, selon le rapport du jury présidé par l’acteur palestinien Kamel El Basha.

La seizième édition du Festival du Théâtre Arabe, qui s’est tenue du 10 au 16 janvier 2026 au Caire, a enregistré la participation de trois pièces tunisiennes en compétition officielle pour le prix du meilleur spectacle théâtral arabe, à savoir “Jacaranda” de Nizar Saidi, “Ad Vitam” de Leïla Toubel et “Les Fugueuses” de Wafa Tabboubi, lauréate du Tanit d’Or des Journées Théâtrales de Carthage 2025 et du grand prix de la troisième édition du Festival national du théâtre tunisien “Saisons de la création” en 2025.

Réunissant dans l’interprétation Fatma Ben Saidane, Mounira Zakraoui, Oussema Hnaini, Oumaima Bahri, Lobna Noomene et Sabrine Omar, la pièce “Les Fugueuses” est la quatrième œuvre théâtrale tunisienne à avoir remporté cette prestigieuse distinction arabe. Avant elle, la pièce” Mémoire en retraite”, mise en scène par Meriem Bousselmi et produite par le Théâtre National Tunisien (TNT), avait été couronnée lors de la première édition du prix depuis sa création en 2011 en Jordanie. Le metteur en scène Jaafar Guesmi a obtenu cette distinction une seconde fois en 2014 à Sharjah pour son œuvre “Richard III”. L’année dernière, en 2025, la pièce “Toxic Paradise”, mise en scène par Sadok Trabelsi et produite par le Théâtre de l’Opéra de Tunis, a également été récompensée par ce prix au Sultanat d’Oman.