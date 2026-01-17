Le Centre des arts, de la culture et des lettres (Cacl), palais Ksar-Said, en partenariat avec le Laboratoire du monde arabe et islamique médiéval de l’Université de Tunis et la Chaire Ibn Khaldoun pour la culture et le patrimoine (ICESCO), organisent un colloque scientifique international les 8 et 9 mai 2026, intitulé « Les régions et le patrimoine culturel immatériel : dynamiques, enjeux et perspectives ».

Le colloque est une occasion pour mettre l’accent sur l’importance de la région en tant qu’espace fondamental de production, de transmission et de renouvellement du patrimoine immatériel. Elle représente un niveau d’expression privilégié où se déploient des formes culturelles spécifiques, issues d’histoires locales, de rapports singuliers à l’espace et de trajectoires sociales différenciées. Dialectes, traditions orales, expressions musicales, rituels, fêtes, pratiques artisanales ou savoirs liés à la nature trouvent dans les régions leurs ancrages les plus profonds et leurs formes les plus diversifiées.

Toutefois, loin de s’opposer à l’échelle nationale, cette diversité régionale en constitue l’une des richesses majeures. Le patrimoine immatériel régional participe pleinement à la construction du patrimoine culturel national, qu’il nourrit par sa pluralité, sa créativité et sa capacité d’adaptation. La valorisation des patrimoines régionaux apparaît ainsi comme une condition essentielle pour une reconnaissance plus équilibrée, plus inclusive et plus représentative de l’identité culturelle nationale dans toute sa complexité.

Le colloque entend mettre en valeur ce patrimoine immatériel régional à l’échelle nationale, en donnant à voir la diversité des expériences, des initiatives et des savoir-faire portés par les régions. Il s’agit de dépasser une vision centralisée du patrimoine, souvent réductrice, pour faire émerger une lecture polyphonique du fait culturel, attentive aux dynamiques locales et aux logiques territoriales.

Cet événement s’intéressera également au rôle des collectivités territoriales, des institutions culturelles, du tissu associatif, des porteurs de traditions et des chercheurs dans la construction de démarches concertées de valorisation.

Conçu comme un espace de dialogue interdisciplinaire, le colloque ambitionne de favoriser l’échange d’expériences régionales et la mise en réseau des acteurs, afin de contribuer à une réflexion renouvelée sur le patrimoine culturel immatériel comme levier de cohésion nationale, d’ancrage territorial et de développement culturel durable.