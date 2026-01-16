Une réunion de coordination tenue, récemment, a été l’occasion d’examiner le suivi de la mise en œuvre des accords de partenariat conclus par la Fondation “Fida” avec d’autres institutions ainsi que les moyens d’accélérer l’application de ces accords au profit des affiliés de “Fida”.

Ont pris part à cette réunion, le président de la Fondation “Fida”, Ahmed Jaâfer, et les représentants du ministère de la Santé, la Banque tunisienne de solidarité, l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation, l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant et l’Agence de promotion des investissements agricoles.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre du plan d’action de la Fondation pour l’année 2026, selon un communiqué publié, vendredi, par la fondation.

En ce qui concerne la prise en charge sanitaire, il a été convenu, lors de la réunion, de transmettre au ministère de la Santé les données relatives aux bénéficiaires de la gratuité des soins.

L’objectif est d’entamer l’attribution de cartes de soins selon un modèle spécialement conçu à cet effet, de désigner des points de contact au sein des structures publiques de santé afin d’assurer une orientation adéquate et une prise en charge médicale optimale des bénéficiaires de l’institution, ainsi qu’un point de contact auprès du centre informatique du ministère de la Santé pour accélérer les procédures de distribution des cartes de soins.

S’agissant de l’intégration économique et de la création de projets, il a été décidé d’élaborer un plan d’action pour accompagner les entrepreneurs ayant obtenu des avis de financement, afin de garantir le démarrage effectif de leurs activités dans les plus brefs délais et d’assurer l’encadrement et l’orientation nécessaires à la rentabilité des projets.

Il a, également, été convenu de réexaminer les autres projets présentés par les bénéficiaires de la Fondation “Fida” et de transmettre les dossiers relatifs aux projets agricoles à l’Agence de promotion des investissements agricoles, de mettre en place un plan d’accompagnement pour l’achèvement des procédures, tout en poursuivant le financement de la création de projets au profit des bénéficiaires de l’institution “Fida” selon les mêmes modalités et conditions.