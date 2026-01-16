Quelque cinq mille logements sociaux ont été programmés dans le cadre du plan de développement 2026/2030, soit mille unités par an en moyenne, a affirmé le ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Slah Zouari.

Intervenant, vendredi, à l’inauguration de la 5ème édition du Salon national de l’immobilier et du financement bancaire « Beity Expo », le ministre a fait savoir que les travaux de construction démarreront en 2026, conformément aux dispositions de la loi de Finances pour l’exercice 2026.

« Notre objectif est de réaliser, en 2026, 1200 logements répartis sur 16 projets dans 11 gouvernorats d’un coût estimé à 200 millions de dinars », a-t-il précisé.

Et d’ajouter que les clés de ces logements seront remises vers le début de 2027, et ce, tout en adoptant le mécanisme de location-accession permettant au citoyen la location d’un logement et l’obtention de la subvention avec la possibilité d’être propriétaire après une période entre 15 et 25 ans.

Le ministre a souligné que la location-accession est accessible à tous, soulignant l’éventuelle implication du secteur privé, et ce, à travers les mécanismes mis en place par l’Etat pour inciter tous les secteurs à soutenir le rôle social de l’Etat.

Le ministre a, par ailleurs, fait savoir que son département a identifié les grandes lignes d’exécution du projet en question pour achever les travaux et livrer les logements aux bénéficiaires avec toute transparence et dans les délais.

Evoquant la question des conditions permettant de bénéficier du projet, il a fait remarquer que la priorités sera accordée aux fonctionnaires des secteurs public et privé et à ceux qui ne disposent pas d’un habitat, ajoutant que d’autres critères seront établis et publiés sur la plateforme numérique qui sera développée et mise en ligne l’année en cours.

De son côté, le ‏Directeur du Pôle support et moyens à la BH Bank, Moez Ben Hafsia a fait savoir dans une déclaration à l’Agence TAP que son institution fournira des crédits directs aux citoyens et financera des promoteurs pour contribuer à la concrétisation du plan de développement. Il a, dans ce cadre, rappelé que la banque a contribué au financement de 600 mille logements, depuis le démarrage de son activité, en 1974.

L’organisatrice de Beity Expo, Lamia Kaabi a souligné que cette édition est marquée par la participation de 50 exposants (promoteurs immobiliers), outre les banques, les sociétés d’assurances et agences immobilières. Le salon se veut un rendez-vous annuel visant à dynamiser le secteur de promotion immobilière et à rapprocher les services du citoyen.