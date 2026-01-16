La Tunisie célébrera, le 28 janvier 2026 à Tunis, le lancement officiel des nouveaux projets des programmes européens Interreg NEXT MED et Interreg NEXT Italie–Tunisie, marquant ainsi vingt ans de coopération transfrontalière avec l’Union européenne.

À cette occasion, un événement sera organisé conjointement par les deux programmes Interreg et le ministère tunisien de l’Économie et de la Planification. Il réunira des représentants institutionnels tunisiens et européens, ainsi que des porteurs de projets, afin de dresser le bilan de deux décennies de coopération, d’en présenter les résultats et d’esquisser les perspectives pour la période 2028-2034.

Selon le site web Interreg NEXT MED, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, et l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, prendront part à l’événement. Une intervention en ligne du vice-président exécutif de la Commission européenne chargé de la Politique de cohésion et des Réformes, Raffaele Fitto, est également prévue.

Depuis 2007, la Tunisie participe activement aux programmes européens de coopération transfrontalière, d’abord à travers le programme bilatéral Italie–Tunisie, puis dans le cadre méditerranéen via les différentes générations du programme Bassin maritime Méditerranée, aujourd’hui rebaptisé Interreg NEXT MED.