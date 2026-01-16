Lors d’une cérémonie organisée dans la banlieue nord de Tunis, le concessionnaire officiel de BYD en Tunisie a annoncé le lancement de la BYD Dolphin Surf, un véhicule 100 % électrique positionné sur le segment des citadines compactes (hatchback).

Ce nouveau modèle cible principalement les jeunes actifs et les petites familles à la recherche d’une solution de mobilité urbaine moderne, technologique et économe en énergie. Avec cette commercialisation, la marque renforce sa présence sur le marché tunisien des véhicules électriques.

Un modèle électrique basé sur la technologie Blade Battery

Intervenant à cette occasion, Hajer Chekir, directrice commerciale de BYD Tunisie, a indiqué que l’entreprise lance officiellement un nouveau modèle d’un constructeur présenté comme leader mondial et local dans le domaine des véhicules électriques et hybrides.

Elle a précisé que la BYD Dolphin Surf est entièrement électrique et repose sur la technologie Blade Battery, développée par le constructeur. Selon la version choisie, l’autonomie annoncée peut atteindre jusqu’à 310 kilomètres.

Recharge rapide et équipements technologiques

Le véhicule prend en charge la recharge rapide en courant continu (DC). Cette fonctionnalité permet de passer de 30 % à 80 % de charge en moins de 30 minutes, selon les données communiquées.

Sur le plan du confort et de la connectivité, la Dolphin Surf est équipée d’un écran tactile central de 10,1 pouces, rotatif à l’horizontale et à la verticale. Le système est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

BYD accompagne ce modèle d’une garantie générale de 6 ans ou 150 000 kilomètres, ainsi que d’une garantie spécifique de 8 ans dédiée à la batterie.

Deux versions proposées sur le marché tunisien

La BYD Dolphin Surf est commercialisée en deux versions principales, avec des niveaux d’autonomie différenciés. Les prix annoncés se situent entre 51 000 et 55 000 dinars.

La première version est proposée à 51 000 dinars. Elle est équipée d’une batterie de 30 kWh et offre une autonomie pouvant atteindre 220 kilomètres, destinée principalement aux trajets urbains quotidiens.

La seconde version est affichée à 55 000 dinars. Elle dispose d’une batterie de 43,2 kWh et permet une autonomie annoncée allant jusqu’à 310 kilomètres.

Le modèle est décliné en plusieurs coloris, dont le vert jaunâtre, le noir, le blanc et l’argent. Il se distingue par un design fluide et des technologies d’éclairage avancées, renforçant son positionnement pour un usage urbain.