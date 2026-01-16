La Fédération tunisienne de football a publié, vendredi, la liste des arbitres désignés pour diriger les rencontres de la 14e journée du championnat de Ligue 2 professionnelle, prévues ce week-end. Tous les matchs débuteront à 14h00.
Poule A
Samedi 17 janvier
CS Chebba – Sfax RS : Ridha Chouihi
OC Kerkennah – SC Ben Arous : Jasser Guirat
Dimanche 18 janvier
AS Mégrine – CS Msaken : Taher Tliche
CS Hammam-Lif – EM Mahdia : Houssem Boularès
SA Menzel Bourguiba – BS Bouhajla : Nizar Riahi
ES Hammam-Sousse – AS Agareb : Moataz Maiti
US Tataouine – US Boussalem : Anouar Akrouti
Poule B
Samedi 17 janvier
AS Ariana – Kalaa Sport : Yassine Merghni
Jendouba Sport – AS Kasserine : Fédi Boukhris
O. Sidi Bouzid – SC Moknine : Houssem Dhahri
ES Bouchemma – EGS Gafsa : Abdessalam Mani
CS Redeyef – AS Jelma : Amir Ayadi
Dimanche 18 janvier
CS Korba – S. Gabésien : Hamza Jaïed
US Ksour Essef – PS Sakiet Eddaier : Seif Ouertani
Les arbitres officiels ont été choisis pour assurer le bon déroulement de cette 14e journée, dans le cadre du championnat national de deuxième division, qui poursuit son calendrier régulier ce week-end.