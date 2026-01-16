La Fédération tunisienne de football a publié, vendredi, la liste des arbitres désignés pour diriger les rencontres de la 14e journée du championnat de Ligue 2 professionnelle, prévues ce week-end. Tous les matchs débuteront à 14h00.

Poule A

Samedi 17 janvier

CS Chebba – Sfax RS : Ridha Chouihi

OC Kerkennah – SC Ben Arous : Jasser Guirat

Dimanche 18 janvier

AS Mégrine – CS Msaken : Taher Tliche

CS Hammam-Lif – EM Mahdia : Houssem Boularès

SA Menzel Bourguiba – BS Bouhajla : Nizar Riahi

ES Hammam-Sousse – AS Agareb : Moataz Maiti

US Tataouine – US Boussalem : Anouar Akrouti

Poule B

Samedi 17 janvier

AS Ariana – Kalaa Sport : Yassine Merghni

Jendouba Sport – AS Kasserine : Fédi Boukhris

O. Sidi Bouzid – SC Moknine : Houssem Dhahri

ES Bouchemma – EGS Gafsa : Abdessalam Mani

CS Redeyef – AS Jelma : Amir Ayadi

Dimanche 18 janvier

CS Korba – S. Gabésien : Hamza Jaïed

US Ksour Essef – PS Sakiet Eddaier : Seif Ouertani

Les arbitres officiels ont été choisis pour assurer le bon déroulement de cette 14e journée, dans le cadre du championnat national de deuxième division, qui poursuit son calendrier régulier ce week-end.