Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), visant la sauvegarde des différentes composantes du patrimoine national, la directrice générale de l’AMVPPC, Rabia Belfguira, a effectué, hier mercredi 14 janvier 2026, une visite de terrain au musée archéologique, au ribat ainsi qu’à la grande mosquée de Sousse. Cette visite s’est déroulée en présence du Représentant régional de l’AMVPPC pour la région du Sahel, Tarek Abouda, ainsi que de plusieurs cadres de l’agence.

Cette visite avait pour objectif d’évaluer l’état des lieux de ces sites, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité des structures d’accueil, les circuits de visite, les conditions de sécurité et la qualité des services proposés aux visiteurs.

A la lumière de cette visite, une série de mesures a été prise visant à améliorer les conditions d’accueil et à développer les services. Parmi celles-ci figurent l’aménagement du guichet de billetterie, le réaménagement de la galerie du musée et l’amélioration de la présentation et de l’organisation des espaces afin de les rendre plus attractifs et contemporains, ainsi qu’une maintenance complète de l’éclairage intérieur et extérieur du Musée archéologique de Sousse.

Il a également été décidé de réaménager la salle “El-Husseiniya”, destinée à l’accueil des manifestations et des expositions, en l’équipant de supports métalliques adaptés, de changer les panneaux de signalétique destinés aux visiteurs et d’installer un petit espace de restauration moderne à l’intérieur du musée archéologique de Sousse, dans le but d’améliorer la qualité des services offerts, notamment aux touristes.

Les mesures ont par ailleurs, porté sur le réaménagement complet du guichet de billetterie de la grande mosquée de Sousse, la modernisation des unités sanitaires du Ribat de Sousse, ainsi que le renouvellement de la signalétique du ribat, afin d’améliorer la lisibilité des parcours et la circulation à l’intérieur du site.