À Beit al-Hikma, histoire et cinéma revisitent l’abolition de l’esclavage en Tunisie

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-Hikma organise, vendredi 23 janvier 2026 à Tunis, une rencontre consacrée à l’abolition de l’esclavage et à l’élan réformiste du XIXᵉ siècle, à travers une conférence historique et la projection d’un film documentaire.

La rencontre s’ouvrira par une conférence du professeur Abdelhamid Henia intitulée « L’exception tunisienne sous le règne d’Ahmed Bey (1837-1855) et son équipe réformiste (islahiste) ». L’intervention revient sur une période charnière de l’histoire tunisienne, marquée par des réformes politiques et sociales qui ont fait de la Tunisie un précurseur dans l’espace arabo-musulman.

La conférence sera suivie de la projection du film La Liberté en acte du réalisateur Hichem Ben Ammar. Le documentaire retrace l’abolition officielle de l’esclavage en Tunisie en 1846, faisant du pays le premier État du monde arabo-musulman à prendre une telle décision. À partir d’archives, de documents iconographiques et de témoignages contemporains, le film interroge les dimensions politiques, économiques et théologiques de cette abolition, ainsi que ses résonances dans le présent.

La manifestation se tiendra à 15h00 au Palais de l’Académie, à Carthage Hannibal.