Le Directeur général de l’Agence de promotion des investissements à l’étranger (FIPA-Tunisie), Jalel Tebib, a reçu, mercredi 14 janvier dans ses locaux, le Président du conseil d’administration de la holding émiratie Alnser Holding, Mohamed Naser Al Za’abi.

Selon les canaux de communication de la FIPA-Tunisie, cette visite s’inscrit dans le cadre d’une mission d’exploration visant à identifier des opportunités d’investissement et de partenariat en Tunisie.

Lors de cette rencontre, Jalel Tebib a mis en avant les atouts du climat d’investissement tunisien, notamment les incitations financières et fiscales accordées par l’État aux investisseurs étrangers. Ces avantages concernent plus particulièrement les régions de l’intérieur du pays et les secteurs stratégiques tels que l’industrie automobile, l’aéronautique et leurs composants, ainsi que d’autres domaines à fort potentiel.

Alnser Holding, un groupe émirati diversifié actif dans les domaines de l’énergie, du développement durable, du bâtiment, du conseil en affaires, de la logistique, de l’agroalimentaire et des boissons, envisage de renforcer sa présence en Tunisie. Cette initiative pourrait ouvrir la voie à un approfondissement de la coopération économique entre la Tunisie et les Émirats arabes unis, avec pour objectif d’attirer davantage d’investissements émiratis.