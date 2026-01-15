La Tunisia Investment Authority (TIA) et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont convenu mercredi 14 janvier 2026 de renforcer leur partenariat stratégique dans le domaine de l’investissement, à l’issue d’une réunion de travail tenue mercredi à Tunis.

Une délégation de haut niveau de la BERD s’est rendue au siège de la Tunisia Investment Authority (TIA) pour examiner les moyens de consolider la coopération institutionnelle entre les deux parties.

Cette rencontre a permis de faire le point sur les projets conjoints en cours, notamment le développement de la Plateforme nationale de l’investissement, considérée comme un pilier central de leur coopération. Les deux parties ont également passé en revue les réalisations accomplies, à l’instar du projet d’appui aux travaux du Conseil stratégique.

La BERD a réaffirmé, à cette occasion, son engagement à accompagner la TIA dans le renforcement des dispositifs institutionnels liés à l’investissement et l’optimisation de l’accompagnement des investisseurs, en cohérence avec les priorités nationales de développement économique. De nouvelles pistes de collaboration ont été explorées afin d’élargir l’impact de ce partenariat sur l’écosystème d’investissement tunisien.