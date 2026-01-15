La GIZ Tunisie, agence allemande de coopération internationale, lance le Catalogue officiel des entreprises Tunisiennes d’IT Outsourcing, dans le cadre du programme Tech216. Cette initiative vise à promouvoir l’expertise tunisienne sur les marchés internationaux, notamment auprès de clients et partenaires européens, particulièrement en Allemagne.

Les entreprises retenues bénéficieront d’une visibilité accrue sur les marchés étrangers, d’un référencement officiel dans un catalogue professionnel promu par la GIZ, ainsi que d’opportunités concrètes de collaboration et de rencontres B2B avec des donneurs d’ordre internationaux.

Sur ses réseaux sociaux, la GIZ précise que les candidatures doivent être soumises au plus tard le 15 janvier 2026 via le formulaire en ligne disponible à l’adresse suivante :

https://buff.ly/icfiB3A.

Le nombre de places est limité et soumis à des critères d’éligibilité stricts.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Spéciale « Emploi décent pour une transition juste », également connue sous le nom Invest for Jobs. Financée par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), elle est mise en œuvre par le Digital Transformation Center de la GIZ en Tunisie.