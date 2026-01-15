Tunis, 14 janvier 2026 – Après un début d’année dynamique, la Bourse de Tunis a marqué une légère pause ce mercredi, dans un marché globalement équilibré mais toujours bien orienté sur le plan annuel. Le TUNINDEX a clôturé quasi stable à 13 441,43 points, en très léger repli de 0,06 %, tout en inscrivant un nouveau plus haut annuel, confirmant la solidité de la tendance de fond.

Dans le même sillage, le TUNINDEX20 a progressé marginalement de 0,06 % à 5 979,16 points, soutenu par les grandes capitalisations bancaires, véritables piliers du marché depuis le début de l’année.

Des volumes en forte accélération depuis le début de 2026

L’élément marquant de cette séance reste la dynamique exceptionnelle des échanges cumulés. Depuis le début de l’année, les capitaux traités atteignent près de 190 millions de dinars, en hausse de plus de 180 % par rapport à la même période de 2025. Cette progression est essentiellement portée par les titres de capital, dont les capitaux échangés progressent de plus de 60 %, signe d’un retour marqué de l’intérêt des investisseurs pour le marché actions .

Sur la séance, les échanges se sont élevés à près de 3 millions de dinars, avec une activité concentrée sur le marché principal et une absence quasi totale de transactions de blocs.

Les banques et l’agroalimentaire en tête, repli des secteurs cycliques

Sur le plan sectoriel, la séance a été marquée par une rotation sectorielle visible.

Les banques ont enregistré la meilleure performance avec une hausse de 1,35 %, suivies par les sociétés financières (+1,18 %) et le secteur agroalimentaire et boissons (+0,84 %). Ces compartiments, perçus comme défensifs et générateurs de cash-flows récurrents, continuent d’attirer les flux.

À l’inverse, les secteurs plus cycliques ont subi des prises de bénéfices. L’indice du bâtiment et matériaux de construction a cédé 1,88 %, tandis que l’industrie a reculé de 1,16 %, traduisant une certaine prudence des investisseurs après la hausse enregistrée lors des premières séances de janvier .

AMEN BANK et POULINA dominent l’activité

Côté valeurs, AMEN BANK et POULINA Group Holding se sont distinguées en figurant en tête des échanges en valeur, avec respectivement 4,43 MD TND et 4,33 MD TND traités. Elles confirment leur statut de valeurs de référence pour la liquidité du marché.

Parmi les plus fortes hausses, NEW BODY LINE, SANIMED et SOMOCER ont enregistré des progressions supérieures à 4 %, dans un mouvement typique de rattrapage sur les petites et moyennes capitalisations. À l’opposé, TUNINVEST-SICAR et BH LEASING ont accusé les replis les plus marqués de la séance.

Un marché solide mais en phase de consolidation

Au final, la séance du 14 janvier s’apparente davantage à une consolidation technique qu’à un retournement de tendance. La capitalisation boursière globale poursuit sa progression annuelle, tandis que la profondeur du marché s’améliore nettement.

Dans un contexte où la liquidité revient progressivement et où les investisseurs privilégient les valeurs financières et défensives, la Bourse de Tunis semble entamer l’année 2026 sur des bases structurellement plus solides, même si des ajustements tactiques à court terme restent probables après la hausse initiale.

🏦 Lecture sectorielle (variation journalière)

En hausse :

Banques : +1,35 %

Sociétés financières : +1,18 %

Agroalimentaire & boissons : +0,84 %

Biens de consommation : +0,76 %

Sous pression :

Bâtiment & matériaux : -1,88 %

Industries : -1,16 %

Services financiers : -0,36 %

👉 Rotation sectorielle claire : flux vers les valeurs financières et défensives, dégagement partiel sur les secteurs cycliques .

🏆 Palmarès – valeurs clés de la séance

Valeurs les plus actives (capitaux)

AMEN BANK : 4,43 MD TND

POULINA GP HOLDING : 4,33 MD TND

SAH : 1,93 MD TND

SFBT, BIAT : activité plus modérée mais régulière

Top hausses

NEW BODY LINE : +4,74 %

SANIMED : +4,48 %

SOMOCER : +4,44 %

BIAT : +4,29 %

Top baisses

TUNINVEST-SICAR : -4,48 %

BH LEASING : -4,36 %

ICF : -3,92 %

👉 Le flux reste concentré sur les grandes capitalisations bancaires et agroalimentaires, tandis que les small & mid caps restent très volatiles .

🧠 Lecture stratégique (Analyse “So What?”)

✔️ Points positifs

Liquidité en forte accélération (+183 % YTD)

Banques en leadership clair

Indices proches de leurs plus hauts annuels → confiance du marché

⚠️ Points de vigilance

Essoufflement des secteurs cycliques (construction, industrie)

Faible profondeur sur certaines valeurs secondaires

Consolidation technique possible à court terme après la hausse initiale de janvier

🎯 Conclusion marché

Biais global : neutre à légèrement haussier

Le marché tunisien débute 2026 sur des bases solides, avec une amélioration nette de la liquidité et une rotation sectorielle rationnelle.

La poursuite du mouvement dépendra surtout du maintien des flux sur les valeurs bancaires et de la confirmation macroéconomique au T1.