Le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ben Ayed, s’est entretenu mercredi à Tunis avec l’ambassadrice de France, Anne Guéguen, dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays.

La rencontre a permis de réaffirmer la solidité des liens tuniso-français et d’examiner les moyens de les renforcer et de les porter à un niveau supérieur, notamment dans les domaines économique, sur la base du respect mutuel et de l’intérêt commun, selon un communiqué.

Les deux responsables ont également passé en revue les prochaines échéances bilatérales et les modalités d’une préparation concertée en vue d’en assurer le succès, a précisé la même source.