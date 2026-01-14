Une journée scientifique intitulée « Éco-Éducation : Vers une société résiliente » se tiendra le samedi 24 janvier 2026 à la Cité des sciences à Tunis (CST), à l’occasion de la Journée mondiale de l’éducation à l’environnement.

Cet événement, annoncé sur les réseaux sociaux de la CST, vise à transformer les savoirs scientifiques en actions citoyennes concrètes et durables.

L’objectif principal est d’engager l’ensemble de la société, des experts au grand public, pour bâtir une Tunisie plus résiliente face aux crises environnementales. Pour y parvenir, la journée se concentrera sur deux axes majeurs : l’innovation pédagogique, par l’intégration du numérique et de l’approche « Une seule santé » (One Health), et la mobilisation de tous les acteurs, notamment les enfants, comme moteurs de changement.

Le programme abordera deux thèmes principaux : l’analyse de l’intégration des enjeux environnementaux dans le système éducatif et le rôle de la jeunesse, puis l’introduction du concept « One Health » et l’utilisation des médias et outils numériques comme leviers stratégiques de sensibilisation.

La manifestation s’adresse à un large public, allant des professionnels de l’éducation, de la communication et de la société civile, aux citoyens et familles désireux de s’informer et d’agir.