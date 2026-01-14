Le collège technique à Radès accueillera, le 13 février prochain, les travaux du Salon régional des innovations scientifiques, des technologies et de l’intelligence artificielle, à l’initiative du commissariat régional de l’éducation à Ben Arous, avec la participation d’un nombre important d’établissements d’enseignement préparatoire et secondaire de la région.

Ce salon sera ponctué par la sélection des meilleures réalisations et projets, évalués par un jury spécialisé, en vue de leur participation au Forum national des innovations scientifiques, des technologies et de l’intelligence artificielle, prévu le 25 mars prochain à la Cité des Sciences de Tunis, a indiqué à la TAP, la cheffe du service de l’animation culturelle au commissariat régional de l’éducation à Ben Arous, Jihen Damerji.

Elle a précisé que cette manifestation comportera une série d’ateliers thématiques, notamment autour de la cyberéducation et de la robotique compétitive, en plus de l’organisation d’un concours régional parallèle axé sur la réalisation de vidéos et de supports publicitaires à l’aide des technologies de l’intelligence artificielle.

Cette initiative vise principalement à renforcer les compétences communicationnelles et le travail collaboratif chez les élèves, à lever les zones d’ombre entourant l’intelligence artificielle, ainsi qu’à leur offrir une première approche de ses opportunités et de ses risques.

Le Salon constitue également une plateforme d’échange d’expériences et de savoir-faire entre les établissements éducatifs participants dans le domaine de l’innovation scientifique et de l’intelligence artificielle, tout en ayant pour objectif de révéler les aptitudes des élèves à interagir avec les robots et les technologies intelligentes, afin de les transformer progressivement en acteurs et producteurs de technologie, selon la même source.