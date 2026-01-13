Le ministre de la jeunesse et des sports (MJS), Sadok Morali, prend part, ce mardi, sur instruction du Président de la République, aux travaux de la 49e session du Conseil des ministres arabes de la jeunesse et des sports et de la 72e réunion du Bureau exécutif dudit Conseil, qui se tiennent au siège de la Ligue arabe au Caire, en Egypte.

Selon la page facebook officielle du MJS, Morali a, également, assisté à la cérémonie de clôture du Forum des agents des secteurs de la jeunesse et des sports dans sa troisième édition, placée sous le slogan : “Nous façonnons l’avenir et gérons le présent”.

Ce forum vise à promouvoir les compétences des agents des ministères de la jeunesse et des sports grâce à l’échange d’expertises, à l’adoption de méthodologies scientifiques et pratiques et de stratégies précises permettant d’améliorer la performance institutionnelle, ainsi qu’à la conception d’idées innovantes pour mettre en œuvre des événements et programmes d’excellence au service des secteurs de la jeunesse et des sports.

Ce Forum, note-t-on, est organisé par le ministère égyptien de la jeunesse et des sports du 9 au 14 janvier en cours, avec la participation de 18 pays.

Selon la même source, Sadok Morali, a été honoré par son homologue égyptien et président du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes, Achref Sobhy.