Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise un webinaireÂ dÃ©diÃ© aux opportunitÃ©s dâ€™affaires et dâ€™exportation sur le marchÃ© polonais, le mardi 20 janvier 2026.

Cet Ã©vÃ©nement en ligne, intitulÃ© Â« Point Pays Pologne Â», est orchestrÃ© par le bureau de reprÃ©sentation du CEPEX Ã Varsovie, en collaboration avec lâ€™Ambassade de Tunisie en Pologne. Il vise Ã prÃ©senter aux entreprises tunisiennes les opportunitÃ©s dâ€™affaires et dâ€™exportation sur le marchÃ© polonais et Ã dÃ©voiler le programme des actions promotionnelles prÃ©vues pour lâ€™annÃ©e 2026.

DestinÃ© notamment aux secteurs de lâ€™agro-alimentaire, du textile-habillement, du cuir et chaussures, de la cosmÃ©tique, des industries mÃ©caniques et Ã©lectriques (IME), des produits pharmaceutiques et de lâ€™artisanat, ce webinaire sera accessible aux entreprises inscrites via un lien communiquÃ© aprÃ¨s confirmation de participation.

Le CEPEX, via son bureau de reprÃ©sentation Ã Varsovie, renforce son accompagnement des exportateurs tunisiens en leur offrant un appui logistique, matÃ©riel et un encadrement continu avant, pendant et aprÃ¨s leur participation aux manifestations commerciales internationales.

Cette initiative sâ€™inscrit dans la stratÃ©gie nationale visant Ã dynamiser les exportations tunisiennes de biens et services vers des marchÃ©s Ã fort potentiel comme celui de la Pologne.