Le sélectionneur national Walid Regragui a qualifié la demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations face au Nigeria de « finale avant l’heure ». Il s’est exprimé mardi à Rabat lors de la conférence de presse d’avant-match, soulignant l’enjeu et le niveau de cette affiche du dernier carré.

« Ça fait longtemps que le Maroc n’a pas été en demi-finale de la CAN », a rappelé le technicien marocain. Il a insisté sur la qualité de l’adversaire nigérian, décrit comme « une équipe forte et régulière ». L’objectif est clair : « Nous espérons remporter le match pour nous retrouver en finale ».

Un test de haut niveau

Walid Regragui a mis en avant les qualités collectives et individuelles du Nigeria. « Le Nigeria a de bons joueurs et un banc bien garni », a-t-il analysé. Selon lui, la clé du match réside dans l’approche mentale. « Nous devons être forts mentalement pour ne pas permettre au Nigeria de souffler et garder leur impact technique et athlétique », a-t-il précisé, estimant que cette demi-finale sera « un bon test pour les deux équipes ».

Le sélectionneur national a également souligné la progression de son groupe depuis le début de la compétition. « Nous sommes montés en puissance depuis le premier tour », a-t-il expliqué, évoquant la montée en régime de plusieurs joueurs. Hamza Igamane, Achraf Hakimi et Brahim Diaz figurent parmi les éléments qui ont retrouvé progressivement leur meilleur niveau au fil des matches.

Une demi-finale au sommet

Pour Regragui, le contexte rend cette confrontation encore plus particulière. Le Nigeria, selon lui, aborde cette CAN avec un état d’esprit déterminé. « Nous allons jouer face à une équipe qui a digéré son élimination de la Coupe du monde et sera focalisée sur cette compétition pour faire un résultat positif », a-t-il indiqué.

Il a également estimé que le dernier carré de cette édition est d’un niveau exceptionnel. « Le dernier carré de cette CAN est le plus relevé, avec des ballons d’or africains qui vont s’affronter », a-t-il noté. Pour le sélectionneur marocain, cette affiche offre « la meilleure image que nous pouvons donner du football africain ».

Les joueurs confiants

Présent à la conférence de presse, le gardien de but Monir El Kajoui a exprimé sa satisfaction de disputer cette demi-finale. « Ça fait longtemps qu’on attend ce moment », a-t-il déclaré, soulignant le travail accompli par le groupe pour atteindre ce stade de la compétition.

Le portier marocain s’est montré confiant avant cette rencontre décisive. « Nous sommes prêts mentalement, physiquement et tactiquement pour gagner le match contre l’une des meilleures équipes de l’Afrique », a-t-il affirmé. Selon lui, l’ensemble des joueurs mesure l’importance de l’enjeu. « Tous les joueurs sont conscients de l’importance de ce match pour se qualifier en finale et se rapprocher davantage du titre continental », a-t-il conclu.