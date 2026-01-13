Le service de pédiatrie du Centre hospitalo-universitaire à Sidi Bouzid a bénéficié récemment d’un ensemble d’interventions visant à améliorer ses conditions de fonctionnement.

Ces interventions ont porté sur la réhabilitation des infrastructures, la maintenance des locaux et le renforcement en équipements et matériels médicaux, avec l’appui du ministère de la Santé, de composantes de la société civile, de médecins bénévoles et de l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM).

Le chef du service de pédiatrie, Hatem Rouag, a indiqué à l’Agence TAP que cette intervention, actuellement dans sa première phase, a concerné l’amélioration de l’infrastructure hospitalière et l’équipement de l’unité de soins intensifs pédiatriques, en vue d’optimiser la prise en charge des cas critiques.

Il a toutefois souligné que cette unité demeure tributaire d’un soutien supplémentaire, tant en équipements spécialisés qu’en ressources humaines médicales et paramédicales, compte tenu de la pression quotidienne exercée par les admissions en provenance du service des urgences, nécessitant des soins intensifs continus et des moyens techniques adaptés.

Le responsable du service a, par ailleurs, fait état de plusieurs interventions médicales réussies, dont une opération d’exsanguino-transfusion réalisée au cours du mois de janvier sur un nouveau-né souffrant d’une incompatibilité sanguine materno-fœtale.

Une pathologie pouvant entraîner, en l’absence de prise en charge adéquate, des complications graves, voire le décès à court terme ou des séquelles neurologiques et cognitives à long terme. “Le nourrisson se rétablit actuellement de manière satisfaisante”, a affirmé Rouag.

Il a conclu que ce service constitue désormais un acquis majeur pour la région, garantissant de meilleures conditions d’hospitalisation et une prise en charge sanitaire conforme aux standards requis au profit des enfants de la région.