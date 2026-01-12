La Confédération africaine de football (CAF) procédera, ce mardi 13 janvier, au tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027. L’événement se tiendra au Caire et sera diffusé en direct sur CAF TV à partir de 13h00, heure tunisienne (12h00 GMT). Ce tirage marque le coup d’envoi officiel du processus qualificatif pour la phase finale de la CAN 2027.

Une CAN 2027 co-organisée en Afrique de l’Est

La phase finale de la CAN 2027 sera co-organisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, rappelle la CAF. En amont de ce rendez-vous continental, les éliminatoires débutent par un tour préliminaire destiné aux sélections les moins bien classées selon le dernier classement mondial de la FIFA.

Au total, 12 équipes nationales sont concernées par cette phase initiale. Les 42 autres sélections africaines sont, quant à elles, directement qualifiées pour la phase de groupes des éliminatoires, précise la CAF dans un communiqué publié sur son site officiel.

Les équipes engagées dans le tour préliminaire

Les 12 sélections appelées à disputer ce tour préliminaire, par ordre de classement, sont : le Lesotho, le Burundi, l’Éthiopie, l’Eswatini, le Soudan du Sud, Maurice, le Tchad, São Tomé-et-Principe, Djibouti, la Somalie, les Seychelles et l’Érythrée.

Ces équipes ont été réparties en deux chapeaux en fonction de leur position au classement FIFA. Le Chapeau 1 regroupe les six sélections les mieux classées parmi ces douze, tandis que le Chapeau 2 comprend les six équipes les moins bien classées.

Un format aller-retour décisif

Le mécanisme du tirage est simple. La première équipe tirée du Chapeau 1 affrontera la première équipe tirée du Chapeau 2, et ainsi de suite, jusqu’à la constitution des six affiches du tour préliminaire. Les confrontations se dérouleront en matches aller-retour.

Selon le règlement établi, la manche aller sera disputée sur le terrain de l’équipe la moins bien classée. Ce format vise à offrir des conditions équilibrées tout en tenant compte de la hiérarchie établie par le classement mondial.

Enjeu : rejoindre la phase de groupes

À l’issue de ce tour préliminaire, les six équipes victorieuses obtiendront leur billet pour la phase suivante. Elles rejoindront alors les 42 nations déjà qualifiées pour le tirage au sort de la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2027.

Ce tirage de mardi constitue ainsi une première étape clé pour des sélections en quête d’une place parmi l’élite africaine et d’une qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.