Belinda Bencic a officiellement fait son retour dans le Top 10 mondial du classement WTA publié lundi 12 janvier 2026. La joueuse suisse occupe désormais la 10e place (+1), une première depuis la naissance de sa fille en avril 2024, à une semaine seulement du coup d’envoi de l’Open d’Australie.

À 28 ans, Bencic conclut une remontée spectaculaire entamée après avoir débuté la saison 2025 au 421e rang mondial. Son retour au plus haut niveau a été confirmé lors de l’United Cup, où elle a remporté l’intégralité de ses cinq matches, malgré la défaite de la Suisse en finale.

Une United Cup référence

Durant la compétition par équipes, la Suissesse s’est illustrée en battant notamment la Polonaise Iga Swiatek, toujours solidement installée à la 2e place mondiale, ainsi que l’Italienne Jasmine Paolini. Cette dernière profite de son bon début de saison pour gagner une place et s’installer au 7e rang mondial.

« Je suis super contente de revenir dans le Top 10 : c’était un immense objectif », a déclaré Bencic, qui avait atteint son meilleur classement en carrière en février 2020 avec une 4e place mondiale.

Sabalenka impériale, Kostyuk et Svitolina en progression

En tête du classement, Aryna Sabalenka continue d’imposer sa domination. Lauréate avec autorité du tournoi de Brisbane, où figuraient sept joueuses du Top 10, la Bélarusse conforte sa place de numéro 1 mondiale et s’avance comme la grande favorite de l’Open d’Australie à Melbourne.

Autre performance notable, celle de l’Ukrainienne Marta Kostyuk, qui gagne six places pour atteindre le 20e rang mondial après sa finale à Brisbane. Elle s’y est distinguée en battant successivement trois joueuses du Top 10 : Amanda Anisimova, Mirra Andreeva et Jessica Pegula.

De son côté, l’Ukrainienne Elina Svitolina progresse également. Grâce à son titre à Auckland, elle gagne deux positions et pointe désormais à la 12e place mondiale.

Le Top 10 WTA au 12 janvier 2026

Aryna Sabalenka (BLR) – 10.990 pts

Iga Swiatek (POL) – 8.328

Coco Gauff (USA) – 6.423 (+1)

Amanda Anisimova (USA) – 6.320 (-1)

Elena Rybakina (KAZ) – 5.850

Jessica Pegula (USA) – 5.453

Jasmine Paolini (ITA) – 4.267 (+1)

Mirra Andreeva (RUS) – 4.232 (+1)

Madison Keys (USA) – 4.003 (-2)

Belinda Bencic (SUI) – 3.512 (+1)