La cheffe de cabinet de la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Afef Chachi Tayari, a annoncé lundi, 12 janvier 2026, la reprise des travaux du projet de la cité technologique de Tunis.

Située dans la zone industrielle d’EL Agba (gouvernorat de Tunis), cette cité comporte trois sièges techniques et administratifs à savoir : le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais, le Centre Technique des Industries Agroalimentaires et le Centre Technique de la Chimie, a indiqué Tayari lors d’une visite effectuée au site du projet.

La cheffe de cabinet a souligné, à cette occasion, l’importance de ce projet stratégique qui s’inscrit dans les orientations du département de l’industrie visant à rapprocher les services des opérateurs économiques, à renforcer l’infrastructure de qualité et à développer le réseau national des laboratoires.

Et de poursuivre que cette cité permettra de réaliser environ 30 mille analyses par an, réparties sur 41 laboratoires, afin de garantir la conformité des produits aux normes et réglementations techniques, et à même de promouvoir la compétitivité des entreprises industrielles.

Tayari a, également, salué les efforts déployés de toutes les parties prenantes dans la réalisation de ce projet national, réaffirmant l’engagement du ministère à poursuivre l’appui de ces initiatives visant à développer le tissu industriel national.

Il est à noter que le coût total des investissements destinés à ce projet est estimé à environ 60 millions de dinars. Les travaux de construction des nouveaux sièges des trois centres techniques industriels se poursuivront pour une durée de 540 jours, sur une superficie totale de 3 hectares.