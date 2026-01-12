La Conférence arabe sur les pensions et l’assurance sociale (APSIC) 2026 se tiendra du 16 au 18 juin prochain à Tunis, réunissant près de 800 experts, décideurs et acteurs clés des régimes de retraite de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Face à la crise croissante des systèmes de retraite traditionnels, menacés par le vieillissement démographique, les crises économiques récurrentes, les bouleversements géopolitiques et les mutations du marché du travail, l’APSIC entend répondre à ce qu’elle qualifie de « dilemme existentiel » : réformer en profondeur ou risquer l’effondrement. L’événement vise à promouvoir une refonte des modèles de sécurité des revenus post-carrières, fondée sur la diversification de l’épargne-retraite et une nouvelle approche de l’économie politique.

Organisée dans un contexte de pressions accrues sur les régimes publics de retraite par répartition à prestations définies, la conférence servira de plateforme d’échanges entre responsables arabes des pensions, dirigeants d’assurance sociale, actuaires, gestionnaires d’investissement, représentants gouvernementaux et syndicaux. Les débats porteront notamment sur les réformes en cours, la transformation numérique, les stratégies d’investissement innovantes, l’inclusion des travailleurs informels et des expatriés, ainsi que le développement de régimes privés.

Parmi les thèmes phares de cette édition figurent l’évaluation des réformes MENA, l’innovation en allocation d’actifs, l’équilibre entre rentabilité et prudence financière, et les solutions technologiques pour moderniser la gestion des régimes.

L’APSIC 2026 s’adresse aux dirigeants de fonds de pension, hauts fonctionnaires des ministères des Finances et de l’emploi, assureurs et experts en protection sociale.

En rassemblant les esprits les plus éclairés du secteur, la conférence ambitionne de tracer les contours d’un avenir résilient, prospère et durable pour les retraités du monde arabe.