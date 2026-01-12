La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé avoir déposé une plainte officielle auprès de la Confédération africaine de football (CAF) et de la Fédération internationale de football (FIFA) concernant l’arbitrage du quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 face au Nigéria. Cette démarche est accompagnée d’une demande d’ouverture d’enquête et de prise de mesures conformément aux règlements en vigueur.

Une contestation formelle de la prestation arbitrale

Dans un communiqué publié lundi, la FAF a indiqué ne pas pouvoir « passer sous silence la prestation arbitrale constatée lors de la dernière rencontre ». Selon l’instance algérienne, certaines décisions prises lors du match ont suscité « de nombreuses interrogations et une profonde incompréhension ». Elle estime que ces décisions ont porté atteinte à la crédibilité de l’arbitrage africain et n’ont pas contribué à la valorisation du football continental sur la scène internationale.

À cet effet, la FAF a confirmé avoir saisi officiellement la CAF et la FIFA afin qu’une enquête soit ouverte et que les mesures nécessaires soient prises.

Appel à l’unité autour de l’équipe nationale

Parallèlement, la Fédération algérienne a appelé à faire preuve d’esprit de solidarité et à demeurer unis autour de l’équipe nationale, engagée selon elle dans « une phase de reconstruction » et inscrite dans « un processus de travail et de progression ».

La FAF a souligné que la période à venir exige « la mobilisation, la sérénité et le soutien de tous », d’autant plus que des échéances importantes approchent dans moins de cinq mois, notamment les phases finales de la Coupe du monde. Elle a salué, dans ce contexte, « l’engagement et le sérieux » affichés par les joueurs et le staff technique tout au long de la compétition.

Tirer les enseignements pour l’avenir

L’instance fédérale a enfin insisté sur la nécessité de tirer les enseignements de cette participation afin de consolider le travail accompli et de bien préparer les prochaines échéances. Elle a réaffirmé la poursuite de ses efforts et la mobilisation de tous les moyens humains, techniques et organisationnels pour préserver la place de l’équipe d’Algérie et viser une performance plus forte et plus compétitive.

Pour rappel, la sélection algérienne a été éliminée en quarts de finale de la CAN 2025 par le Nigéria sur le score de 2-0.