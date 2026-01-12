L’année 2025 marque un tournant pour l’industrie automobile électrique. Pour la première fois sur une année pleine, BYD a dépassé Tesla en tant que premier vendeur mondial de véhicules 100 % électriques (BEV). Cette rivalité, longtemps observée à distance, s’est cristallisée sur le marché européen, devenu un terrain clé de confrontation stratégique.

BYD creuse l’écart au niveau mondial

À l’échelle mondiale, l’écart entre les deux groupes s’est nettement accentué. BYD a livré environ 2,26 millions de véhicules BEV en 2025, en hausse de 28 % par rapport à 2024. Tesla a, de son côté, écoulé près de 1,64 million d’unités, enregistrant un recul annuel estimé à 9 %. Ces volumes confirment un changement de hiérarchie sur le marché mondial de l’électrique.

Une bataille européenne plus disputée

En Europe, la confrontation a été plus équilibrée. Tesla, historiquement dominant, conserve une légère avance en volume annuel grâce à sa base installée. Toutefois, BYD a dépassé le constructeur américain sur plusieurs mois isolés, notamment en mai et en juillet 2025. La progression de BYD, avec des hausses atteignant jusqu’à 290 % sur certains segments, laisse entrevoir un possible basculement du leadership dès 2026.

Le Model Y face à une offensive multi-segments

Malgré le ralentissement global de Tesla, le Tesla Model Y est resté l’un des modèles les plus vendus en Europe sur plusieurs mois de 2025. Cette performance souligne la résilience du produit.

BYD a néanmoins opposé une stratégie élargie. La Dolphin s’est positionnée sur le segment des citadines avec un prix d’accès proche de 20 000 euros selon les marchés. L’Atto 3 a ciblé le SUV compact avec un niveau de finition différenciant. La Seal a mis en avant la technologie de batterie « Blade », tandis que le Seal U a été décliné en version 100 % électrique et hybride rechargeable.

Deux visions industrielles divergentes

Le duel de 2025 met en évidence deux approches opposées. Tesla a privilégié la préservation de ses marges et la transition vers des revenus logiciels, notamment autour de la conduite autonome. Cette stratégie s’est accompagnée d’un renouvellement limité de la gamme.

BYD a, au contraire, misé sur le volume et la diversité de l’offre. Grâce à son intégration verticale, le groupe produit en interne batteries et composants, ce qui lui permet d’absorber plus facilement les coûts liés aux droits de douane européens.

Les taxes européennes en toile de fond

L’ajustement des droits de douane de l’Union européenne sur les véhicules produits en Chine a pesé sur les ventes de la Model 3, assemblée à Shanghai. En réponse, BYD a accéléré le développement de son usine en Hongrie, avec un objectif de production locale dès 2026 afin de neutraliser l’impact de ces taxes.