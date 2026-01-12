Plusieurs projets réalisés par la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) dans les délégations de Siliana Nord, Siliana Sud, Sidi Bou Rouis, Bou Arada, Gaâfour, Le Krib, Makthar, Kesra et Bargou, relevant du gouvernorat de Siliana, enregistrent des taux d’avancement variables.

Selon un rapport de la direction régionale de la SONEDE, le projet de renforcement des ressources hydrauliques de la ville de Siliana a porté sur le forage, le raccordement et l’équipement du puits profond “Siliana 1”- entré en exploitation depuis fin aout 2025- d’un débit de 13 litres par seconde ainsi que sur le raccordement du puits profond “Soudal 2”, d’un débit de 10 litres par seconde.

Le même projet comprend, également, la création, l’équipement et le raccordement d’un puits profond à Henchir Ennour. L’autorisation de démarrage des travaux a été délivrée, en attendant la résolution d’une contrainte foncière.

Le rapport fait, en outre, état de l’achèvement du projet d’alimentation en eau potable de la région de “Argoub El Khalsa”, délégation de Siliana Nord. Le projet est actuellement en phase d’étude des demandes des citoyens, de raccordement individuel.

De même, le projet de la région de Zriba, dans la délégation de Siliana Sud, a atteint un taux de réalisation de 100 %, après l’installation des équipements, avec l’électrification de la station de pompage et l’examen des demandes de raccordement individuel en cours.

Pour la délégation de Bargou, les travaux de création et d’équipement des puits profonds “Farna 1 bis” et “Bou Assoud” sont actuellement actuellement en phase de forage. Les travaux du puits profond de Bargou “Aïn Ennachm” foré avec un débit de 20 litres par seconde ont repris en décembre 2025.

Dans la délégation de Bouarada, le taux d’avancement des projets d’alimentation en eau potable des régions de Charfa et Sidi Abbas s’élève à 50 %, sachant que les travaux de pose des conduites sont achevés à 100 %, après la résiliation du contrat initial et la désignation d’une nouvelle entreprise en août 2025.

S’agissant des délégations de Gaâfour et Sidi Bourouis, le coût global du projet d’amélioration de l’alimentation en eau du complexe Gaâfour–Bourouis est estimé à 11,6 millions de dinars, avec un taux d’avancement avoisinant 70 % pour les lots 1 et 2, tandis que le lot 3 est en phase d’approbation des plans techniques.