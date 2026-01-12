Le court-métrage tunisien “LILY”, réalisé par Zoubeir Jlassi, a remporté le prix du meilleur film intégrant l’intelligence artificielle lors de la quatrième édition du 1 Billion Followers Summit à Dubai (Emirats arabes unis), le plus grand rassemblement mondial dédié aux créateurs de contenu. Préalablement sélectionné dans le Top 5 mondial du prestigieux AI Film Award, organisé dans le cadre de cet événement (9-11 janvier 2026) placé sous le thème “Content for Good”, le film s’est imposé comme l’une des œuvres les plus marquantes de la scène internationale du cinéma faisant appel à l’intelligence artificielle.

Le film qui se distingue notamment par son univers, ses choix esthétiques et une sensibilité qui reflète, subtilement, une touche tunisienne dans les décors et les détails, a été retenu parmi des milliers de candidatures venues du monde entier. La projection officielle des films finalistes s’est déroulée le 10 janvier 2026 devant un jury international et des leaders de l’industrie créative et technologique réunis à Dubaï.

Diplômé de l’Ecole supérieure des Sciences et Technologies du Design (ESSTED), Zoubeir Jlassi est un créateur et réalisateur tunisien qui se distingue aujourd’hui comme l’un des acteurs émergents du cinéma généré par intelligence artificielle. Il s’est d’abord fait connaître grâce à son premier court-métrage, “A Breath Apart”, lui aussi réalisé en grande partie à l’aide d’outils d’IA, qui a remporté plusieurs distinctions dans des festivals internationaux spécialisés, confirmant sa capacité à allier innovation technologique et narration visuelle originale.